Un violento choque entre un tractor y un camión terminó en tragedia este martes por la mañana en La Pampa: un hombre de 37 años, oriundo de Santa Rosa, murió y el camionero quedó internado en grave estado. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 18, a unos tres kilómetros de Doblas, cuando el camión impactó desde atrás al tractor que circulaba a baja velocidad.

Según fuentes policiales consultadas por el diario LA ARENA, el tractor avanzaba con dos ruedas sobre el asfalto y las otras dos por la banquina. En esas circunstancias, el camión lo embistió por detrás y desencadenó una secuencia de violencia que terminó con el vuelco de la maquinaria agrícola.

El primer impacto le arrancó la rueda trasera izquierda al tractor. Sin ese apoyo, el vehículo se cruzó sobre la ruta y dio varios tumbos hasta terminar volcado. La violencia del choque hizo que el conductor saliera despedido de la cabina, en una escena que movilizó de urgencia a los equipos de emergencia.

El hombre, de 37 años y domiciliado en Santa Rosa, fue trasladado de urgencia al hospital de General Acha. Pese a la asistencia médica, murió a raíz de las lesiones sufridas en el accidente.

El camionero también quedó atrapado en medio de los hierros retorcidos. La deformación de la cabina lo dejó aprisionado entre el asiento y el volante, por lo que fue necesario asistirlo para poder trasladarlo. El hombre fue derivado al hospital Favaloro de Santa Rosa con una posible fractura de fémur y permanecía internado en grave estado.

Tras el choque, efectivos policiales interrumpieron el tránsito durante varios minutos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y facilitar el traslado de los involucrados. Personal médico intervino en el lugar y los heridos fueron derivados para recibir atención.