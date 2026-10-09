Un choque entre dos vehículos generó en la noche del jueves 8 de octubre un operativo de emergencia en la zona del puente Curruhué, a 4 kilómetros de Junín de los Andes, donde colisionaron un Ford Fiesta y un Fiat Cronos. Como consecuencia del impacto, dos personas quedaron atrapadas en uno de los rodados y debieron intervenir los equipos de rescate.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Defensa Civil y trabajadores del Hospital, quienes asistieron a las personas involucradas y realizaron las tareas necesarias para concretar el rescate.

Debido al despliegue de los equipos de emergencia, se interrumpió la circulación sobre la Ruta Nacional 40 para permitir el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad en el sector.

Ante el operativo, se solicitó a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y evitar maniobras que pudieran dificultar las tareas.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del siniestro ni el estado de salud de las personas involucradas