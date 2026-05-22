La justicia de Río Negro confirmó la identidad del hombre que murió en el vuelco registrado este jueves por la mañana en la Ruta Provincial 76, camino a Balsa Las Perlas. Se trata de Marcos Edgardo Aliberti, de 30 años, oriundo de General Roca, quien se desempeñaba como maquinista en la empresa JR de Cipolletti.

El accidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando una Ford EcoSport gris que circulaba desde Isla Jordán hacia Balsa Las Perlas perdió el control y volcó violentamente sobre la Ruta Provincial 76. El rodado dio varios tumbos y quedó con graves daños materiales, lo que revela la magnitud del impacto y sugiere que el vehículo podría haber transitado a una velocidad elevada. En el automóvil viajaban tres adultos: el conductor Marcos Aliberti, de 30 años quien falleció en el lugar; sus acompañantes, Misael Gómez de 21 años y Carlos Gómez de 47, que fueron trasladados al hospital de Cipolletti. Uno de ellos, el mayor, permanece en grave estado, mientras que el otro se encuentra fuera de peligro.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la camioneta habría perdido estabilidad al pasar por el borde del camino, en un tramo con deterioros y deformaciones en la superficie, lo que pudo haber provocado el vuelco. La Fiscalía y el Cuerpo de Seguridad Vial descartaron preliminarmente la participación de otro vehículo en el siniestro. La investigación continúa para determinar las causas del vuelco y establecer las responsabilidades.