Un viejo Peugeot 504 con pedido de secuestro por robo automotor en Neuquén apareció estacionado frente al edificio municipal de Cinco Saltos y terminó secuestrado por la Policía tras una alerta del sistema de cámaras del 911 RN Emergencias. El vehículo tenía prohibición de circular, patente duplicada y era buscado por una causa judicial iniciada hace casi cinco años.

Todo arrancó cuando operadores del centro de monitoreo detectaron un auto sospechoso sobre avenida General Roca. El Peugeot gris estaba detenido frente al municipio, sin ocupantes visibles y con movimientos que llamaron la atención desde las cámaras de seguridad. A simple vista no se alcanzaba a distinguir bien la chapa patente, pero igual se pidió la intervención de la Comisaría 7°.

Apenas llegaron los policías comenzaron a revisar el rodado y ahí saltó la bomba. El dominio colocado figuraba en el sistema SIFCOP con pedido de secuestro vigente por una causa de robo automotor tramitada en Neuquén. Además, el auto aparecía con “placa duplicada” y prohibición de circular, una combinación que dejó en evidencia que no se trataba de un simple vehículo abandonado.

Según la información oficial, el Peugeot era requerido desde 2021 por la Fiscalía de Robos y Hurtos neuquina en el marco de una investigación por robo automotor. Incluso, en los registros también aparecían irregularidades anteriores vinculadas a la documentación y circulación del vehículo.

Mientras avanzaba el procedimiento, los efectivos identificaron a un hombre de 51 años que tenía relación con el auto. Se trata de un vendedor ambulante y reciclador que vive en El Arroyón. El hombre fue notificado de una causa por encubrimiento mientras la Justicia intenta determinar cómo terminó circulando un vehículo buscado desde hace años.

Finalmente, cerca de las 18, el Peugeot fue retirado del lugar y trasladado a la unidad policial en calidad de secuestro. La escena llamó la atención de vecinos y personas que pasaban por el centro de Cinco Saltos, donde durante varios minutos hubo presencia policial alrededor del auto robado.

