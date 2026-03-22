La Ruta Nacional 3, en el partido de Azul, provincia de Buenos Aires, volvió a convertirse en escenario de un trágico siniestro vial que dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con lo informado por voceros policiales y judiciales que intervinieron en el hecho, los rodados involucrados en una fuerte colisión frontal fueron un camión y un vehículo del tipo SUV conducido por Daniel Ramírez, un veterano de la Guerra de Malvinas de 66 años que residía en la ciudad de Cipolletti.

Por motivos que aún se tratan de establecer en el marco del sumario penal iniciado por una fiscalía de Azul, ambos vehículos impactaron a la altura del kilómetro 251 de la traza nacional, en cercanías de la localidad de Cacharí.

Según se detalló, el hombre se desplazaba a bordo de una Renault Duster de color blanco que, por causas que se investigan, colisionó de manera frontal contra un camión Fiat Iveco modelo Stralis con remolque térmico. Como consecuencia del impacto, el rodado menor se incendió, provocando la muerte del conductor en el lugar.

El expediente fue caratulado en una primera instancia como “homicidio culposo” y quedó radicado en la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la fiscal Paula Serrano, quien encabeza la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

De acuerdo al diario “El Tiempo” de Azul en el momento del siniestro las condiciones climáticas eran extremadamente adversas por la lluvia registrada. El estado en que quedó el conductor, de la Renault Duster, al morir calcinado dentro del rodado impidió en un principio su identificación. Pero poco antes de la medianoche de este sábado finalmente pudo ser identificado. Según indicaron al rastrear la patente del rodado lograron contactarse con la pareja de Ramírez.

Según el medio de comunicación, el chofer del camión había referido a policías que imprevistamente la Renault Duster se vino sobre el rodado de carga, lo cual se produjo en momentos que ambos vehículos circulaban en sentido opuesto por la Ruta 3.

Los investigadores no descartaban que el agua que se había acumulado sobre la cinta asfáltica a causa de la lluvia registrada este sábado haya incidido en lo que terminó siendo el violento choque que derivó en la muerte de Ramírez que era sobreviviente del Crucero General Belgrano durante la guerra de Malvinas y autor del libro “Balsas, esfuerzo y abnegación en el Atlántico Sur”.