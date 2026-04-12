Dos personas fueron detenidas este sábado por la noche en Neuquén luego de un procedimiento policial que derivó en el hallazgo de droga dentro de un vehículo en el barrio Melipal. El operativo se inició cerca de las 22:50, cuando personal de la Comisaría 21° acudió a un llamado que alertaba sobre una situación sospechosa en un auto estacionado sobre la avenida Huilen, entre las calles Radal y Río Caleufú.

Al llegar, los efectivos encontraron un Fiat Palio gris con dos ocupantes: una mujer dormida en el asiento del conductor y un hombre que intentaba despertarla. Tras hacerlos descender, ambos indicaron que no existía ninguna situación de violencia. Sin embargo, al observar el interior del vehículo, los policías detectaron bolsas con una sustancia blanca, por lo que se dio intervención al Departamento Antinarcóticos.

Por disposición de la Fiscalía, se demoró a la pareja y se secuestró el auto para una requisa más exhaustiva. Horas más tarde, ya en sede policial, el procedimiento confirmó las sospechas. Se incautaron más de 200 gramos de clorhidrato de cocaína, dosis fraccionadas, cannabis, dinero en efectivo, teléfonos celulares, cuadernos de anotaciones y dispositivos de cobro electrónico, además de elementos utilizados para el corte de la sustancia.

La Fiscalía de Narcocriminalidad dispuso la detención de ambos involucrados, que permanecerán alojados hasta la audiencia de formulación de cargos prevista para el 13 de abril, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.