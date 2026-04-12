Un nuevo allanamiento en el barrio Cuenca XV de Neuquén sumó más secuestros de droga y objetos de origen dudoso en el marco de la investigación que se intensificó durante el fin de semana. El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría 18°, junto a equipos de investigaciones y peritos.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron electrodomésticos, herramientas eléctricas, bicicletas y otros elementos que ahora serán analizados para determinar su procedencia. Además, durante el registro se secuestraron unos 70 gramos de cannabis y 85 gramos de clorhidrato de cocaína, junto con una balanza digital y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento. Como parte de las pericias, también se incautó una vaina servida calibre .40, que se incorporó a la causa en curso.

El procedimiento se suma a los allanamientos realizados el sábado y el domingo en la misma zona, donde ya se habían encontrado objetos presuntamente robados y droga, en un contexto de creciente preocupación por los hechos de violencia registrados en el sector.

La investigación, iniciada por una causa de daño, se amplió en las últimas horas ante la aparición de indicios vinculados al narcomenudeo y posibles disputas territoriales.

Tras este nuevo operativo, la Justicia volvió a disponer la clausura del domicilio, mientras la fiscalía analiza los elementos secuestrados y define los próximos pasos en la investigación.