Un automóvil volcó durante la madrugada de este domingo en una esquina de Neuquén y la conductora tenía más del cuádruple de alcohol permitido en sangre al momento del siniestro. El hecho ocurrió cerca de las 2 en la intersección de las calles Pilmayquén y Nahuel, donde personal policial constató que un Toyota Corolla gris había quedado volcado sobre la calzada.

La mujer, de 50 años, viajaba junto a su pareja, un hombre de 46. Tras el vuelco, efectivos de tránsito le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy superior al límite legal. Como consecuencia, se le secuestró la licencia de conducir y se labró el acta contravencional correspondiente.

En el lugar también trabajaron bomberos, que descartaron riesgos como derrames de combustible, y personal del sistema de emergencias, que evaluó a los ocupantes. Ambos se encontraban fuera de peligro y no requirieron traslado médico.

Finalmente, una grúa policial retiró el vehículo para despejar la vía, mientras que el auto quedó bajo resguardo de un familiar de la conductora.