Dos hombres chocaron contra policías durante una fuga y terminaron detenidos en Recoleta

Dos hombres fueron detenidos este miércoles en Recoleta luego de protagonizar una fuga en moto que terminó con dos policías y otro motociclista involucrados en distintos choques.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:57, cuando personal policial ubicado en la intersección de Santa Fe y Junín advirtió sobre una motocicleta con dos ocupantes que escapaba luego de haber cometido un ilícito.

Los efectivos localizaron la moto sobre Junín al 950, frente a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y dieron la voz de alto.

Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos intentaron continuar con la fuga y chocaron contra dos policías. En el mismo intento de escape, colisionaron con otro motociclista que circulaba por la zona.

El segundo choque permitió que los efectivos concretaran la detención de ambos hombres.

Los dos policías fueron asistidos en el lugar por personal del SAME. De acuerdo con el informe oficial, ninguno de los efectivos se encontraba en riesgo de vida.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del ilícito que habría originado la persecución y la responsabilidad de los dos detenidos.