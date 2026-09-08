Viedma volvió a tener en el centro de la escena un episodio que pudo terminar en tragedia. Desde ayer, un hombre enfrenta un juicio oral acusado de dispararle a la Policía con una pistola 9 milímetros en inmediaciones del barrio Guido y de volver a abrir fuego mientras intentaba escapar.

El hecho que se discute en el debate ocurrió el 30 de mayo de 2025. Según la acusación de la Fiscalía, el hombre se encontraba en la zona con un arma de fuego sin autorización legal y habría realizado varias detonaciones. Cuando los policías advirtieron lo que estaba pasando, el sospechoso habría vuelto a disparar durante el intento de fuga.

Después de aquella secuencia, siempre según la acusación, el hombre se habría refugiado en un departamento del mismo barrio. Permaneció allí durante varias horas y salió recién por la noche, momento en que finalmente fue aprehendido por la Policía.

En el inicio del juicio, la Fiscalía fue contundente y calificó el episodio como una “violenta agresión armada contra las fuerzas de seguridad”. Paula de Luque y Pablo Peralta anticiparon que buscarán demostrar la participación del acusado mediante la declaración de 13 testigos, entre ellos policías que participaron del procedimiento y especialistas que analizaron las vainas y proyectiles encontrados.

Pero la defensa salió a jugar fuerte desde el primer minuto. María Paz Álvarez y Adrián Zimmermann no negaron que los disparos hayan ocurrido, aunque plantearon una cuestión central: sostienen que el acusado no fue quien disparó. Para respaldarlo, señalaron que nunca se encontró el arma durante el procedimiento ni en los allanamientos posteriores.

Además, la defensa puso sobre la mesa otro dato que considera clave: las muestras tomadas al acusado dentro del plazo correspondiente no detectaron residuos compatibles con disparos. También sostendrá que el hombre estaba dentro de uno de los departamentos, colaborando con una mudanza, cuando se produjeron los tiros, y anunció que dos testigos respaldarán esa versión.

El juicio continuará durante los próximos días en la sala Anexo del Poder Judicial de Viedma, ante los jueces Marcelo Álvarez, Marcelo Chironi e Ignacio Gandolfi. La Fiscalía buscará probar que aquel hombre fue quien disparó contra los policías; la defensa intentará instalar la duda y demostrar que, aunque hubo una balacera, el acusado no fue el autor de los tiros.