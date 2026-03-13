Un fuerte choque se registró durante la tarde de este jueves en la ciudad de Neuquén, en la intersección de Avenida Argentina y Teniente Ibáñez, una zona de intenso movimiento vehicular.

El siniestro involucró a dos vehículos y generó complicaciones en el tránsito en pleno horario pico.

Según la información policial, una SUV Nissan Kicks color rojo circulaba por Teniente Ibáñez en sentido oeste–este y al cruzar la avenida no habría respetado la prioridad de paso. En ese momento impactó contra un Peugeot 207 blanco que era conducido por una joven y avanzaba por Avenida Argentina en dirección sur–norte.

Una mujer fue trasladada al hospital

Producto del violento impacto, la conductora de la Nissan Kicks resultó con lesiones y debió ser asistida en el lugar por personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén).

Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la ciudad para una mejor evaluación médica.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía de Neuquén y personal de tránsito municipal, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron la circulación vehicular.

Segundo choque del día en la misma esquina

De acuerdo con los datos que la Policía de Neuquén aportó a LM Neuquén, se trata del segundo accidente de tránsito registrado en esa intersección durante la jornada.

El hecho volvió a poner en foco la peligrosidad de la esquina de Avenida Argentina y Teniente Ibáñez, donde el flujo vehicular es constante, especialmente durante los horarios de mayor circulación.