¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
FUE EL SEGUNDO EN POCAS HORAS

Violento choque en pleno centro de Neuquén terminó con una mujer hospitalizada

Un fuerte choque entre una Nissan Kicks y un Peugeot 207 ocurrió este jueves por la tarde en Avenida Argentina y Teniente Ibáñez, en Neuquén. Una mujer fue asistida por el SIEN y trasladada al hospital tras el impacto.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 21:26
PUBLICIDAD

Un fuerte choque se registró durante la tarde de este jueves en la ciudad de Neuquén, en la intersección de Avenida Argentina y Teniente Ibáñez, una zona de intenso movimiento vehicular.

El siniestro involucró a dos vehículos y generó complicaciones en el tránsito en pleno horario pico.

Según la información policial, una SUV Nissan Kicks color rojo circulaba por Teniente Ibáñez en sentido oeste–este y al cruzar la avenida no habría respetado la prioridad de paso. En ese momento impactó contra un Peugeot 207 blanco que era conducido por una joven y avanzaba por Avenida Argentina en dirección sur–norte.

Una mujer fue trasladada al hospital

Producto del violento impacto, la conductora de la Nissan Kicks resultó con lesiones y debió ser asistida en el lugar por personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén).

Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la ciudad para una mejor evaluación médica.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía de Neuquén y personal de tránsito municipal, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron la circulación vehicular.

Segundo choque del día en la misma esquina

De acuerdo con los datos que la Policía de Neuquén aportó a LM Neuquén, se trata del segundo accidente de tránsito registrado en esa intersección durante la jornada.

El hecho volvió a poner en foco la peligrosidad de la esquina de Avenida Argentina y Teniente Ibáñez, donde el flujo vehicular es constante, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD