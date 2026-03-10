Un trágico accidente sacudió la mañana de este martes en el Alto Valle: un Ford Ka cayó al Canal Grande en la zona de Cervantes, Dos personas murieron ahogadas y la tercera, la conductora del auto, logró salir por sus propios medios. El hecho sacudió al Poder Judicial de Río Negro porque los tres ocupantes del vehículo son judiciales que iban a trabajar a Villa Regina.

El hecho ocurrió poco antes de las 7 de la mañana, sobre la Ruta 65, cerca del Puente Palermiti, en cercanías de Puente Cero. La conductora logró salir del vehículo en estado de shock, pero dentro del auto quedaron atrapadas dos personas —su pareja y una mujer que los acompañaba— que murieron en el lugar. Pese al esfuerzo del personal de bomberos de Cervantes, no pudieron ser rescatados a tiempo.

Las causas del accidente están bajo investigacion. La fiscal de turno de Roca trabaja en el lugar junto con un equipo del Gabinete de Criminalistica. La primera hipótesis es que la conductora no alcanzó a ver la curva y siguió derecho hacia el cauce del Canal Principal. En esa zona es importante remarcar que no tiene barreras protectoras ni guardaraid.

La caída al agua generó una escena desesperante. Mientras algunos automovilistas que pasaban por el lugar frenaban para ver qué había ocurrido, la conductora logró salir del habitáculo completamente conmocionada y sin poder explicar lo sucedido.

Sin embargo, dentro del auto quedaron atrapadas otras dos personas. Se trata de un hombre, pareja de la conductora, y una mujer que viajaba con ellos, ambos de entre 34 y 37 años. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, la situación ya era irreversible y se confirmó que habían fallecido en el interior del vehículo.

En cuestión de minutos se montó un amplio operativo en la zona. Bomberos Voluntarios de Cervantes trabajaron intensamente para poder acceder al auto que quedó dentro del canal, mientras efectivos de la Comisaría 22° aseguraban el sector y desviaban el tránsito. También intervino la Brigada Rural de Ingeniero Huergo, que colaboró con las tareas en el lugar.

.Los investigadores buscan determinar si el vehículo se despistó, si hubo otro auto involucrado o si el conductor perdió el control antes de caer al canal.

Mientras tanto, el lugar quedó marcado por la tragedia. El movimiento de sirenas, patrulleros y equipos de rescate generó una fuerte conmoción entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, sorprendidos por el dramático escenario a metros del Puente Palermiti.

La investigación continúa. La fiscal ordenó la extracción de sangre de la conductora, que fue trasladada al hospital de Cervantes. En tanto que los cuerpos de las personas fallecidas, irán a la morgue de Roca dónde se hará la autopsia.