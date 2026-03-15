Durante esta madrugada de domingo se informó sobre un siniestro fatal ocurrido sobre Ruta 22, en la localidad de Cervantes. Según las primeras informaciones, el accidente fue entre un auto y una moto. El siniestro fue alrededor de las 6, en el kilómetro 1160, donde una motocicleta KTM de 200 cc y un Volkswagen Gol Trend protagonizaron una colisión frontal por causas que aún se investigan.

Al arribar el personal policial al sitio del siniestro, se constató que el conductor de la motocicleta, un joven de 23 años oriundo de Ingeniero Huergo, se encontraba sin signos vitales. La víctima se desempeñaba como oficial subinspector de la Policía de Río Negro.

En el auto circulaban dos hombres de 47 y 40 años, también domiciliados en la localidad de Huergo, quienes debieron ser trasladados para recibir asistencia médica debido a las lesiones sufridas.

Tras el impacto, el test de alcoholemia del conductor del auto arrojó un resultado de 2,06 g/l de alcohol en sangre, cuando el único permitido es 0. Según el testimonio del acompañante, ambos rodados circulaban en sentido oeste-este al momento de producirse el choque frontal.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y de emergencias para realizar las diligencias de rigor.