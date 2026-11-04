Dos mujeres fueron demoradas este miércoles 7 de noviembre durante un allanamiento realizado en el barrio Don Bosco de Neuquén capital, en el marco de una investigación por el robo de una bicicleta ocurrido el pasado 31 de octubre. Durante el procedimiento, la Policía secuestró nueve elementos que podrían estar relacionados con el hecho.

La investigación se inició a partir de las tareas de revisión de las cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitieron identificar a dos mujeres que habrían tenido vinculación con el episodio. Con esa información, los investigadores reunieron elementos para solicitar una orden de allanamiento sobre una vivienda del barrio.

La Policía secuestró nueve elementos, entre prendas, carteras, zapatillas y anteojos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 7.45, con la participación de efectivos de la Oficina de Investigaciones de Zona Sur Este y de la Comisaría Segunda. En el domicilio encontraron y secuestraron carteras, anteojos de sol, pantalones, zapatillas, una campera y otras prendas de vestir que serán analizadas en el marco de la causa.

El allanamiento se realizó este miércoles en una vivienda del barrio Don Bosco.

Las dos mujeres fueron demoradas y trasladadas para cumplir con los trámites judiciales. Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, ambas quedaron imputadas en la causa y recibieron una restricción de acercamiento al establecimiento comercial vinculado con el hecho.

Los elementos secuestrados serán parte de las pruebas que se incorporarán a la investigación, que busca esclarecer lo ocurrido e individualizar las responsabilidades por el hurto.