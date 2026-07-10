Dos adultos murieron y 16 nenas resultaron heridas en un choque frontal ocurrido este jueves 9 de julio sobre la Ruta Provincial 4, en Córdoba. Un automóvil particular y el minibús que transportaba a un equipo de fútbol infantil fueron los vehículos involucrados en el siniestro fatal.

Qué se sabe del choque fatal sobre la Ruta 4

En la tarde del jueves feriado, un Fiat Siena color rojo impactó de frente contra una camioneta blanca tipo minibus en la que un equipo de nenas regresaba de disputar un partido de fútbol. El siniestro se produjo sobre la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla. El motivo de la colisión es aún materia de investigación.

El choque fatal se produjo en La Carlota y el acceso a Huanchilla, en la provincia de Córdoba - Foto: Google Maps

En declaraciones radiales, que recoge la agencia Noticias Argentinas, el jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota Fabricio Ibarra relató que cerca de las 17:50 de este jueves recibió un llamado de emergencia. Rápidamente se dirigieron al lugar, donde confirmaron la muerte de dos de los cuatro ocupantes del Fiat Siena, un hombre y una mujer, mayores de edad. Otra acompañante resultó con heridas graves.

El minibus de color blanco transportaba a un equipo infantil de fútbol femenino que regresaba de jugar un partido - Foto: Noticias Argnetinas

En el minibús, que terminó volcado sobre uno de los laterales, viajaban nenas de entre 9 y 12 años, oriundas de las localidades de Laboulaye y Serrano. Al momento del choque frontal estaban regresando de jugar un partido en Río Cuarto.

Tras el siniestro, 16 nenas debieron ser atendidas por golpes o traumatismos, pero ninguna se encuentra en grave estado.

La autoridades realizaron las pericias accidentológicas correspondientes con el objetivo de revelar cuáles fueron las causas en las que sucedió el siniestro vial. La Fiscalía interviniente ordenó que se realice el relevamiento de huellas sobre la cinta asfáltica y un análisis pormenorizado de los vehículos del siniestro así como la recolección de declaraciones tanto a testigos como a las personas sobrevivientes.