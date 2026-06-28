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Conmoción en la comarca

Quién era la víctima fatal del choque entre el camión y el auto sobre la Ruta Nacional 22 cerca de Cutral Co

Tenía 26 años. Era hijo de un cantante de una conocida agrupación musical de la comarca petrolera.

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Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 27 de junio de 2026 a las 22:26
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El auto en el que viajaba Orellana terminó volcado sobre la banquina - Foto: Cutral Co al Instante

En la tarde de este sábado, un camión y un Volkswagen Polo Track protagonizaron un violento choque en el kilómetro 1337 de la Ruta Nacional 22, muy cerca del acceso a Cutral Co. A raíz de la colisión un hombre perdió la vida.

Quién era el hombre que murió en el choque entre un camión y un auto cerca del acceso a Cutral Co

Luego de realizadas las pericias en el lugar, la Policía del Neuquén confirmó la identidad del hombre fallecido sobre la Ruta Nacional 22. La víctima fatal fue identificada como Marcelo Gonzalo Orellana. Tenía 26 años y era vecino de Cutral Co.

Marcelo Gonzalo Orellana tenía 26 años y murió luego de que su auto chocara contra un camión en la Ruta Nacional 22 cerca del acceso a Cutral Co

Orellana, quien perdió la  vida luego de que su automóvil chocara contra un camión y volcara, era hijo del cantante de la reconocida agrupación Los Chamas de Cristal.

Qué se sabe hasta el momento del accidente

El siniestro vial tuvo lugar en horas de la tarde, cuando las autoridades debieron interrumpir la circulación para facilitar el trabajo del operativo de emergencia y la remoción de los vehículos de la zona. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, que acudieron al lugar, confirmaron que se trató de una colisión frontal entre un camión y el Volkswagen Polo Track en el que murió Orellana.

El camión contra el que chocó el Volkswagen Polo Track de Orellana - Foto: Info Los Andes

Ahora la investigación intentará dilucidar las circunstancias en las que se originó el choque fatal. Para ello, se aguarda el resultado de las pericias policiales y demás requerimientos de la Justicia.

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