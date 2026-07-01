Alrededor de las 15.30 de este miércoles la División Tránsito de Junín de los Andes recibió una alerta por un siniestro vial en la subida de La Rinconada, en el kilómetro 2285 de la Ruta 40.

El Subcomisario Sergio Navarro jefe de la división tránsito zona Junín de los Andes, comentó a Mejor Informado que el aviso lo realizó un empleado del EPEN que se dirigía en vehículo hacia Zapala y vio como un camión se despistaba y desbarrancaba cuesta abajo.

De inmediato las autoridades llegaron al lugar, constatando que había una persona que había salido despedida del camión. El rodado, con un acoplado descubierto con materiales de construcción, se dirigía de Junín de los Andes a Zapala.

El mismo terminó cuesta abajo y el conductor salió despedido. Cuando personal del Hospital local llegó al lugar debieron descender hasta la víctima con arneses y cuerdas, debido a la dificultad del terreno.

Allí confirmaron que se encontraba sin signos vitales. La víctima, único ocupante, era un hombre mayor de Zapala y su familia ya fue informada sobre la tragedia.

Cómo está la situación en el sector

Por el momento hay un gran despliegue en la zona, mientras se espera la presencia de Criminalística para que retire el cuerpo. Desde Tránsito el Subcomisario destacó que se puede transitar pero recomiendan evitar la zona ya que solo hay un carril habilitado.

Ya tomó intervención del caso la fiscalía. Navarro también comentó que la calzada en la zona está cubierta de hielo por lo cual la portación de cadenas es obligatoria.

Se cree que el camión perdió el control por el hielo mientras subía la cuesta y eso provocó su caída, ya que no hubo intervención de otro rodado.