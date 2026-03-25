Durante la mañana de este miércoles se registró un fuerte siniestro vial a pocos kilómetros del acceso a Buta Ranquil, sobre Ruta 40. Fue protagonizado por una Toyota Hilux donde viajaban dos adultos.

Ocurrió a aproximadamente a 8 kilómetros de la localidad de Buta Ranquil, en un sector caracterizado por su geografía sinuosa. Fue minutos después de las 8, a la altura del kilómetro 2624.

Por razones que el cuerpo de Accidentología de la Policía de Neuquén aún intenta establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que derivó en que la unidad terminara volcada sobre uno de sus laterales en la banquina y luego volviera a quedar sobre sus cuatro ruedas.

Al lugar asistió Personal de la Comisaría 45, Bomberos Voluntarios y personal de salud.

Según se indicó, hubo dos personas involucradas, quienes fueron evaluados por el equipo médico. Afortunadamente resultaron ilesos y se constató que no tenían heridas de gravedad. Destacan que la seguridad del rodado y el uso del cinturón evitaron lo que podría haber sido un accidente fatal.

Se recuerda a los conductores que ese tramo de la Ruta 40 presenta condiciones de riesgo por la presencia de animales sueltos y el inicio de la trashumancia, por lo cual piden respetar estrictamente las velocidades máximas y circular con las luces bajas encendidas.