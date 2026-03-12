¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Policiales

Conductor borracho escapó con su bebé de un control en la Ruta 40 y terminó detenido

El conductor de 33 años huyó de un control de Seguridad Vial en Bariloche, hizo una peligrosa maniobra en plena ruta y fue perseguido hasta el barrio Nahuel Hué. Tenía alcohol en sangre, no tenía licencia y circulaba sin seguro.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 00:10
El conductor intentó escapar de un control de Seguridad Vial en la Ruta 40, pero fue interceptado tras una persecución en el barrio Nahuel Hué.

Una peligrosa fuga en plena Ruta Nacional 40 terminó con un conductor detenido este miércoles por la mañana en Bariloche. El hombre escapó de un control policial a bordo de un Chevrolet Astra, donde viajaba junto a una mujer y una criatura de apenas un año, pero la persecución terminó minutos después cuando fue interceptado en el barrio Nahuel Hué. El test de alcoholemia confirmó que manejaba con alcohol en sangre.

Todo comenzó durante un operativo de rutina del Cuerpo de Seguridad Vial, montado sobre la Ruta 40, a la altura del ingreso a calle La Habana. Allí, los efectivos realizaban controles de documentación y alcoholemia a los vehículos que circulaban por ese sector. En ese contexto, el conductor del Astra fue obligado a detener la marcha. Mientras el personal policial comenzaba a verificar su documentación, el hombre tomó una decisión inesperada. Volvió a subir al auto y escapó a toda velocidad, sorprendiendo a los uniformados.

Pero la maniobra fue todavía más peligrosa. Según reconstruyeron los agentes, el conductor dio un giro en “U” en plena ruta nacional, una maniobra temeraria que puso en riesgo a otros automovilistas que circulaban por el lugar. A partir de ese momento se activó un operativo de persecución. Móviles policiales comenzaron a seguir al vehículo, que se dirigió hacia la zona urbana de la ciudad.

La fuga terminó minutos después. Tras cruzar el arroyo Ñireco, el Chevrolet Astra ingresó al barrio Nahuel Hué, donde finalmente fue interceptado por el personal policial. Una vez controlada la situación, los agentes sometieron al conductor al test de alcoholemia, que arrojó 1,10 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido para conducir.

Pero eso no fue todo. Durante las verificaciones posteriores, los efectivos constataron que el hombre no tenía licencia de conducir, tampoco contaba con la documentación del vehículo y además circulaba sin seguro obligatorio.

Frente a ese panorama, el vehículo fue secuestrado en el lugar y el conductor, un hombre de 33 años, fue trasladado a una dependencia policial.

 

