Durante la madrugada de este domingo se registró un grave siniestro vial en la Ruta 40, a la altura del paraje Tilhue. El mismo fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger donde viajaban dos personas que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de Chos Malal.

Según lo informado desde la policía, el rodado circulaba de la localidad de Buta Ranquil hacia la ciudad de Chos Malal y por causas que se tratan de establecer, el vehículo salió a la banquina derecha y perdió el control dando tumbos.

Finalmente quedó a aproximadamente 60 metros, con sus cuatro ruedas dada vueltas, hasta quedar en su posición final, parada en sus cuatro ruedas, orientada hacia el cardinal Norte.

En cuanto al estado de salud de los ocupantes, desde la guardia del hospital se informó que la mujer tendría un pulmón pinchado, mientras que el hombre estaba siendo estabilizado para un posible traslado.