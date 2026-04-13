El fiscal federal Gerardo Pollicita, encargado de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, recibió durante la mañana de este lunes, en Comodoro Py, a dos mujeres vinculadas a un préstamo de 100.000 dólares que facilitó la compra de un departamento en Parque Chacabuco.

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio ingresaron a la fiscalía cerca de las 8.20 para declarar en el marco de una serie de testimonios que buscan esclarecer cómo se realizó la hipoteca privada que permitió la adquisición del inmueble ubicado en Avenida Asamblea 1100.

Esta causa, que también involucra una hipoteca previa por 200.000 dólares sobre un inmueble en Miró al 500, está bajo la supervisión del juez Ariel Lijo. En esta oportunidad, se investiga un préstamo no bancario que sumó 100.000 dólares para la compra del departamento, dividido en partes iguales entre Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Créditos y préstamos

Según los documentos oficiales a los que se tuvo acceso, Graciela Isabel Molina de Cancio otorgó un crédito de 85.000 dólares y Victoria María José Cancio aportó 15.000 dólares. Ambas operaciones se registraron ante la escribana Adriana Nechevenko, quien también está citada para declarar como testigo.

Una de las prestamistas es jubilada de la Policía Federal, dato confirmado por la escribana Nechevenko. La fiscalía solicitó que las declarantes presenten toda la documentación relacionada con la hipoteca constituida el 15 de noviembre de 2024 sobre el inmueble en Avenida Asamblea 1130/32 y Santander 1433/41, piso 2.

Este caso sigue la línea de una investigación anterior que cobró relevancia cuando se reveló un préstamo hipotecario de 230.000 dólares destinado a la compra de un departamento de 135 metros cuadrados en Caballito. En esa ocasión, la escribana Nechevenko también intervino en la escrituración.

En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas, de 72 años, figura como acreedora del 50% de un crédito hipotecario por 200.000 dólares, mientras que la otra mitad está a nombre de Claudia Sbabo, empleada de una editorial. Estas dos mujeres aportaron el 87% del valor total de esa propiedad.

Cuando se les preguntó si conocían personalmente al jefe de Gabinete, ambas respondieron: “No lo conozco, no sé nada de eso”.

Para ampliar el esclarecimiento, la fiscalía solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires el historial completo de dominio y movimientos registrales de los inmuebles relacionados con Adorni y Angeletti.

Además, se pidieron informes a los consorcios correspondientes sobre expensas, pagos y posibles mejoras vinculadas a estas propiedades. También se requirieron boletas de ABL y gravámenes inmobiliarios a la AGIP para completar el análisis financiero de la compra.