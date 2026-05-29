Una cuadra del centro neuquino amaneció rodeada de patrulleros, técnicos de CALF y vecinos sin luz. En apenas unos metros, durante la misma madrugada, se registraron dos robos y el incendio de un transformador.

El móvil de AM550 llegó hasta Entre Ríos y Alberdi, donde personal de CALF trabajaba sobre el transformador incendiado ubicado junto al consultorio odontológico del sindicato de Petroleros Privados.

Mientras avanzaba el operativo, comenzaron a aparecer los otros hechos ocurridos casi pegados entre sí: un delincuente ingresó al Colegio de Bioquímicos y también al “Bodegón Nueve”.

El incendio de un transformador y dos robos generaron caos en Neuquén

Entró por el patio y quedó grabado

De acuerdo a lo que observaron los propietarios en las cámaras de seguridad, una sola persona ingresó de madrugada por el patio interno.

En el bodegón provocó daños y alcanzó a llevarse bebidas alcohólicas, aunque no logró acceder completamente al salón principal. Los dueños aguardaban la llegada de Criminalística para realizar las pericias.

Fue una sola persona la que ingresó al bodegón. Foto: Prima Multimedios

El robo que encendió otra preocupación

En el Colegio de Bioquímicos sí lograron llevarse distintos elementos. Entre ellos, un dispositivo que contenía datos de usuarios.

Ese detalle generó preocupación mientras la Policía intentaba reconstruir los movimientos del sospechoso en una zona que ya estaba alterada por el corte de energía y el despliegue de operarios.

Preocupa lo que robaron del colegio de Bioquímicos

Una madrugada cargada de preguntas

El incendio del transformador obligó a interrumpir el suministro eléctrico en el sector para permitir las reparaciones.

Al mismo tiempo, los investigadores trabajaban para determinar si existe algún vínculo entre los robos y lo ocurrido con el sistema eléctrico.

Desde el móvil de AM550, el periodista Juan Pablo Andréz resumió la escena en una frase: “Tres hechos en una misma cuadra”.