El sonido de los disparos rompió la tranquilidad del lunes por la noche en el barrio Melipal, en la ciudad de Neuquén. Minutos después de las 22, una balacera entre bandas antagónicas desató el pánico entre los vecinos y terminó afectando el suministro eléctrico de la zona luego de que una bala impactara contra un transformador.

El hecho ocurrió en el sector La Roca, cerca de la Comisaría 21, entre las calles El Jaisal y Casimiro Gómez, una zona habitualmente transitada.

“Fue un enfrentamiento entre bandas que no son solo de Melipal, sino también de barrios cercanos”, relató Martín Cifuentes, presidente de la comisión vecinal, en diálogo con el programa Así Estamos por Mitre Patagonia.

Según explicó, una de las balas dio en un transformador de Cablevisión y CALF, lo que provocó una fuerte explosión y dejó a decenas de vecinos sin luz durante varias horas. “Anoche estuve hasta muy tarde hablando con la gente de CALF para que solucionaran el problema. Por suerte hoy ya restablecieron el servicio, aunque el transformador quedó dañado y están trabajando para reemplazarlo”, contó Cifuentes.

La balacera generó un clima de preocupación en el barrio, donde los vecinos aseguran que la inseguridad volvió a sentirse con fuerza. “Hace rato que no teníamos algo así. La situación es compleja, no solo por las bandas, sino también por la gente que vive en situación de calle y se instala en los espacios comunes entre los edificios. Muchos vecinos están cansados porque rompen las bolsas de residuos, ensucian y, en algunos casos, también delinquen de noche”, señaló el referente vecinal.

Desde la Comisaría 21 confirmaron que la Policía intervino en el lugar y que la investigación continúa en curso, aunque por el momento no se brindaron detalles para no entorpecer las actuaciones.

Pese al miedo que dejó el episodio, Cifuentes remarcó que el barrio sigue activo y organizado. “Más allá de estos hechos, seguimos trabajando con la Municipalidad en actividades comunitarias. Hoy, por ejemplo, tuvimos una jornada de cortes de pelo gratuitos para vecinos y familias en situación vulnerable. Queremos que Melipal recupere su tranquilidad y siga siendo un lugar de encuentro”, expresó.