La explosión de un transformador provocó un apagón en Buenos Aires: más de 100 mil casas sin luz

Una explosión en dos transformadores generó un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario de EDESUR durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 3:15. El incidente provocó un apagón que afectó a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, dejando sin suministro eléctrico a numerosos barrios.

La Policía de la Ciudad informó a Infobae que, “en principio, personal de Edesur alertó que no estaban dadas las condiciones de seguridad para el trabajo de bomberos, por lo cual se interrumpió el suministro eléctrico”. Las tareas de extinción fueron complejas debido a la naturaleza del fuego, que se habría originado sobre el aceite de los transformadores.

Caballito, Villa Crespo y Almagro, entre otros, permanecieron sin suministro eléctrico tras la explosión.

Según fuentes policiales, se desplegó un hidro elevador para realizar un ataque aéreo inicial, pero finalmente se utilizó un emulsor para controlar el incendio y lograr dominar el proceso. El operativo involucró a bomberos especializados, quienes trabajaron durante varias horas para asegurar la zona y evitar mayores daños.

Los barrios más afectados incluyen Caballito, Villa Crespo y Almagro, entre otros. Datos oficiales de EDESUR indicaron que en el pico del apagón se registraron 103.760 usuarios sin servicio eléctrico, cifra que disminuyó a 24.610 a las 8 de la mañana, a medida que se fueron reestableciendo los suministros en la zona.