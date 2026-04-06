Durante este fin de semana largo, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca llevó adelante operativos que derivaron en la retención de dos vehículos por irregularidades en la documentación y el estado de los rodados. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la región y contaron con la intervención de la Fiscalía en turno.

El primer operativo se concretó en la intersección de la Ruta Provincial N° 65 y Ruta Provincial N° 6, donde se detuvo un Fiat Uno. Al solicitar la documentación, los efectivos constataron que la conductora no era la titular registral del vehículo. Además, se detectaron anomalías en el motor, situación confirmada por personal de la Planta de Verificación. Ante estos hallazgos, se dio aviso a la Fiscalía, que ordenó el secuestro del rodado y de la documentación, así como la imputación de la conductora.

El Fiat Uno fue secuestrado tras detectarse anomalías en el motor y documentación irregular

En un segundo control vehicular, realizado sobre la Ruta Nacional N° 22 en la localidad de Cervantes, se procedió a la detención de una Ford EcoSport. Tras verificar la documentación, se descubrió que el rodado figuraba como robado en el Sistema de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA). La Fiscalía indicó que no era necesario el secuestro por tratarse de un asunto civil, pero los efectivos procedieron igualmente a retener el vehículo en presencia de testigos, garantizando transparencia en el procedimiento.

Estos operativos forman parte de los controles de tránsito que se intensifican en la región con el objetivo de garantizar que los vehículos que circulan cumplan con la documentación exigida y presenten condiciones mecánicas seguras. La estrategia busca prevenir riesgos, reforzar la seguridad vial y proteger tanto a los conductores como a la comunidad en general.

Las autoridades remarcaron que este tipo de acciones son fundamentales para detectar irregularidades, evitar la circulación de vehículos en condiciones ilegales y fortalecer la confianza ciudadana en los operativos de control. La presencia de testigos en los procedimientos y la intervención de la Fiscalía refuerzan la transparencia y la legalidad de las medidas adoptadas.