Un hombre fue detenido en Comodoro Rivadavia tras ser acusado de provocar un incendio en el circo donde trabajaba, en un hecho que las autoridades vinculan directamente con su reciente despido. El episodio ocurrió en horas de la noche y generó un rápido despliegue policial en la zona.

De acuerdo a la información disponible, el sospechoso habría ingresado deliberadamente al predio y provocado un foco ígneo en materiales altamente inflamables, como telas y estructuras internas de la carpa. Esto elevó el riesgo de propagación, aunque la intervención inmediata del personal permitió controlar la situación.

El dato clave del caso es el contexto: el hombre había sido despedido un día antes por irregularidades en el manejo del cobro de entradas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque en represalia. Este elemento será central en la investigación judicial que se inicia.

Luego del incendio, el acusado escapó, pero fue identificado rápidamente, lo que permitió su captura tras un operativo en las inmediaciones. Ahora, la Justicia deberá avanzar con la imputación correspondiente mientras se analizan las pruebas reunidas.