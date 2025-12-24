¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
De gira por bariloche

Violencia en el circo: le pegó piñas y le golpeó la cabeza con un objeto contundente a su ex y terminó preso

Aunque ya no son pareja, ambos continúan conviviendo ya que son empleados de la misma compañía circense.

Por Lucas Sandoval
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 14:26
Efectivos de la Subcomisaría 80 lograron detenerlo dentro del mismo predio.

Detuvieron a un hombre por agredir a su ex pareja en el predio donde está instalado Cirque XXI en San Carlos de Bariloche. Efectivos de la Subcomisaría 80 fueron alertados del ataque en Esandi al 1200 durante esta madrugada.

Ambos son trabajadores del circo, y aunque ya no son pareja siguen conviviendo por las características de su empleo. La agresión se desencadenó luego de una discusión, el hombre la increpó y agredió en el rostro con golpes de puño y un elemento contundente

Los efectivos policiales recorrieron el lugar e identificaron al atacante, de 39 años, quien fue trasladado al destacamento policial. La causa quedó enmarcada por lesiones en contexto de violencia de género

 

