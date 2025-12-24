Detuvieron a un hombre por agredir a su ex pareja en el predio donde está instalado Cirque XXI en San Carlos de Bariloche. Efectivos de la Subcomisaría 80 fueron alertados del ataque en Esandi al 1200 durante esta madrugada.

Ambos son trabajadores del circo, y aunque ya no son pareja siguen conviviendo por las características de su empleo. La agresión se desencadenó luego de una discusión, el hombre la increpó y agredió en el rostro con golpes de puño y un elemento contundente.

Los efectivos policiales recorrieron el lugar e identificaron al atacante, de 39 años, quien fue trasladado al destacamento policial. La causa quedó enmarcada por lesiones en contexto de violencia de género.