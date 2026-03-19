Luego de que la familia de la niña de 2 años desaparecida en Córdoba apuntara contra un circo instalado en la zona, los responsables del espectáculo rompieron el silencio y aseguraron estar a disposición de la Justicia, al tiempo que denunciaron haber recibido amenazas en medio de la investigación.

La menor, que era intensamente buscada, fue encontrada sola en un descampado cercano a su casa, tras un operativo que incluyó drones, perros y más de un centenar de efectivos. En ese contexto, las sospechas iniciales de la familia se dirigieron hacia un pequeño circo que había estado en las inmediaciones.

Desde el entorno del espectáculo, la encargada explicó que las autoridades se presentaron en el lugar el mismo día de la desaparición y realizaron controles que no arrojaron resultados. Según afirmó, colaboraron en todo momento con la investigación.

Sin embargo, el clima dentro del grupo se volvió tenso tras las acusaciones públicas. La mujer relató que, debido a amenazas recibidas, algunos integrantes del circo optaron por no dormir en sus casillas y permanecer cerca de los vehículos por temor a represalias. También expresó preocupación por la posibilidad de ser involucrados injustamente en el caso.

Mientras tanto, la familia de la niña había manifestado sus sospechas basándose en versiones de vecinos. La madre sostuvo que le indicaron que la menor podría haber estado dentro del predio del circo, aunque aseguró que no pudo ingresar para verificar esa información.

Por su parte, la fiscal que investiga el caso confirmó que no hay detenidos ni personas aprehendidas y reiteró que la niña fue hallada sola en una zona de pastizales. Además, subrayó que no se descarta ninguna hipótesis, mientras continúan las tareas para reconstruir lo ocurrido.