Dos jóvenes con los rostros cubiertos, merodeando de madrugada frente a una estación de servicio sobre la Ruta 151, terminaron desatando un tenso operativo policial en Cinco Saltos. Uno de ellos, un adolescente de 17 años, fue detenido después de resistirse a golpes y patadas contra los efectivos. Además, descubrieron que circulaban en una moto robada en Centenario.

Todo ocurrió cerca de las 4:30 de este lunes en la estación de servicio ubicada en la intersección de Ruta 151 y San Lorenzo. Un playero observó movimientos extraños de los dos sospechosos, ambos vestidos con ropa oscura y encapuchados, arriba de una moto negra sin patente. La escena le resultó demasiado llamativa para esa hora de la madrugada y decidió llamar inmediatamente a la Policía.

Sin embargo, cuando el patrullero llegó al lugar, los sospechosos reaccionaron de la peor manera. Intentaron escapar a toda velocidad y, en medio del procedimiento, el conductor de la moto comenzó a lanzar golpes y patadas contra los uniformados para evitar ser atrapado.

Pese al violento forcejeo, los efectivos lograron reducir al joven, que terminó siendo un menor de 17 años. Su cómplice, en cambio, aprovechó la confusión y logró escapar en plena oscuridad.

Pero lo más delicado apareció minutos después. Al revisar la moto, una Bajaj Rouser negra que circulaba sin chapa patente, los policías descubrieron que tenía pedido de secuestro activo desde marzo por robo en Centenario.

Finalmente, el adolescente fue trasladado a la Comisaría 7° junto al rodado recuperado. Horas más tarde, y por tratarse de un menor de edad, fue entregado a su madre mientras la investigación continúa para intentar identificar al segundo sospechoso que logró huir.