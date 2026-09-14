El operativo que parecía un control de rutina terminó con un importante secuestro en una zona rural de Choele Choel. Efectivos de la Brigada Rural detectaron una Toyota Hilux que circulaba por la Ruta Provincial 53 y decidieron detenerla para identificar a sus ocupantes y revisar el vehículo.

Al momento de la inspección, los policías encontraron bolsas con aproximadamente 37 kilos de carne de jabalí. En la camioneta viajaban cinco adultos y dos menores, además de ocho perros y dos cuchillos, elementos que quedaron vinculados a una presunta actividad de caza.

Sin embargo, la infracción constatada estuvo relacionada con el traslado de la carne sin la documentación y los permisos correspondientes. Ante esta situación, los efectivos labraron el acta correspondiente y dieron intervención a la Subsecretaría de Fauna de Río Negro.

La carne fue secuestrada y posteriormente decomisada, mientras que los cuchillos también quedaron bajo resguardo de las autoridades. El procedimiento permitió retirar de circulación el producto que era transportado sin cumplir con las exigencias establecidas por la normativa provincial.

Pero el operativo no terminó ahí. A pedido de la autoridad de Fauna, también se dispuso el secuestro de la Toyota Hilux utilizada para transportar la carne. La camioneta fue trasladada al predio del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, donde quedó a disposición de las actuaciones.

El procedimiento se enmarcó en los controles preventivos que la Policía de Río Negro realiza en rutas y sectores rurales de la provincia. En estos operativos, las unidades policiales trabajan junto con los organismos específicos para detectar infracciones vinculadas con la fauna y otras actividades desarrolladas en zonas alejadas de los centros urbanos.