Un vecino de Loncopué sufrió un accidente vial tras encontrarse de imprevisto con una piara de más de 10 jabalíes que cruzaba la ruta, en inmediaciones del paraje Huarenchenque, a unos 15 kilómetros de la localidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 del lunes, cuando el hombre regresaba desde Las Lajas y se encontró con un numeroso grupo de animales salvajes que se cruzó inesperadamente sobre la calzada.

Cómo fue el accidente contra los jabalíes en Huarenchenque

De acuerdo con su testimonio, eran más de diez jabalíes, aunque no logró precisar la cantidad exacta. El impacto provocó importantes daños materiales en su camioneta, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas.

Tras el incidente, se dio aviso de inmediato al personal de la Comisaría local y a agentes de la Dirección Provincial de Fauna, quienes intervinieron para monitorear la zona y evaluar la presencia de estos animales silvestres.

Piden precaución al circular por zonas con animales sueltos

Vecinos y autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución al circular por ese sector, especialmente durante la noche y madrugada.

Además, recordaron que los jabalíes son animales salvajes, de comportamiento imprevisible y potencialmente agresivos, por lo que ante un avistamiento se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia y evitar maniobras bruscas que puedan derivar en accidentes mayores.