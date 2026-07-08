Si lo invitaban, se quedaba a comer: un jabalí sorprendió nuevamente a los vecinos del este de San Carlos de Bariloche

La aparición de un jabalí de gran porte en el barrio Costa del Sol, en el este de San Carlos de Bariloche, volvió a encender las alarmas entre los vecinos de la ciudad cordillerana. El animal fue observado desplazándose a pocos metros de viviendas particulares, en una escena que ya se repite en distintos sectores urbanos de la localidad rionegrina.

Lejos de tratarse de un episodio excepcional, los avistamientos de estos animales se multiplicaron durante los últimos meses en barrios barilochenses como San Francisco, Ñireco, Las Victorias y Quimey Ruca. Especialistas y autoridades municipales advierten que la presencia de jabalíes en áreas urbanas es cada vez más frecuente debido a la disponibilidad de alimento y a la expansión de la ciudad sobre zonas donde habita la especie.

El jabalí europeo (Sus scrofa), una especie invasora que avanza sobre los barrios

El jabalí europeo (Sus scrofa) fue introducido en Argentina hace más de un siglo y hoy es considerado una de las especies exóticas invasoras con mayor impacto ambiental. En la región andino-patagónica, su población creció de manera sostenida durante las últimas décadas. En Bariloche, los ejemplares suelen desplazarse desde áreas rurales y boscosas hacia sectores poblados en busca de comida, especialmente durante la noche.

Desde el Municipio barilochense vienen trabajando junto con organismos provinciales y técnicos especializados para monitorear la situación y aplicar medidas de control, principalmente en áreas como el Parque Municipal Llao Llao.

Por qué el jabalí representa una amenaza para la población

Aunque muchas veces su presencia genera curiosidad, los especialistas remarcan que se trata de animales salvajes, fuertes e impredecibles. Entre los principales riesgos figuran:

Ataques defensivos ante personas o mascotas.

Accidentes de tránsito cuando cruzan rutas y calles.

Daños en jardines, cercos y espacios públicos.

Transmisión potencial de enfermedades al ganado y otros animales.

Alteración de ecosistemas nativos por competencia con especies autóctonas.

Los antecedentes en Bariloche muestran que algunos conductores ya debieron realizar maniobras bruscas para evitar colisiones con ejemplares que cruzaban calles y avenidas urbanas.

Qué recomiendan hacer si aparece un jabalí cerca de una casa

Las autoridades y especialistas aconsejan:

Mantener distancia y no intentar acercarse.

No alimentarlo bajo ninguna circunstancia.

Resguardar a perros y otras mascotas.

Evitar movimientos bruscos o intentos de espantarlo.

Dar aviso a Fauna de Río Negro o a organismos municipales.

También se recomienda asegurar los residuos domiciliarios, ya que los restos de comida son uno de los principales factores que atraen a estos animales hacia los barrios.