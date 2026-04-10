Un operativo del personal de la Comisaría 41° del barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén permitió resguardar a una mujer en situación de vulnerabilidad y detener a un sujeto que tenía un arma de fuego en el patio de su domicilio particular.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:15 de este jueves, cuando la policía recibió un llamado por “una situación conflictiva en un domicilio particular, donde un hombre se encontraría en estado alterado y con la presunta posesión de un arma de fuego”, según comunicaron desde la fuerza neuquina.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien confirmó haber sido víctima de violencia. Ante el riesgo inminente, el personal policial adoptó medidas de seguridad, incluyendo un palpado preventivo del individuo, y procedió a resguardar la situación.

En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Sexuales, que dispuso el secuestro del arma en caso de ser hallada. Con la debida autorización judicial, la policía inspeccionó la vivienda y encontró en el patio trasero una escopeta, la cual fue incautada siguiendo los protocolos vigentes.

“La rápida y profesional intervención policial permitió neutralizar una situación de riesgo, garantizando la seguridad de la persona afectada y dando inmediata respuesta a un hecho de gravedad”, afirmaron desde la policía neuquina.

El hombre fue puesto a disposición de la Justicia, mientras que la Oficina de Violencia implementó medidas cautelares y de protección para garantizar la seguridad de la víctima.