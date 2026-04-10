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Viernes 10 de Abril, Neuquén, Argentina
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Violencia de género

Estaba alterado y la Policía descubrió que tenía una escopeta en el patio: el peligroso episodio que vivió una mujer

La policía neuquina recibió un llamado por un caso de violencia doméstica en el barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén. Se encontraron con una situación de “riesgo latente”. 
 

Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 12:38
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Un operativo del personal de la Comisaría 41° del barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén permitió resguardar a una mujer en situación de vulnerabilidad y detener a un sujeto que tenía un arma de fuego en el patio de su domicilio particular.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:15 de este jueves, cuando la policía recibió un llamado por “una situación conflictiva en un domicilio particular, donde un hombre se encontraría en estado alterado y con la presunta posesión de un arma de fuego”, según comunicaron desde la fuerza neuquina.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien confirmó haber sido víctima de violencia. Ante el riesgo inminente, el personal policial adoptó medidas de seguridad, incluyendo un palpado preventivo del individuo, y procedió a resguardar la situación.

En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Sexuales, que dispuso el secuestro del arma en caso de ser hallada. Con la debida autorización judicial, la policía inspeccionó la vivienda y encontró en el patio trasero una escopeta, la cual fue incautada siguiendo los protocolos vigentes.

“La rápida y profesional intervención policial permitió neutralizar una situación de riesgo, garantizando la seguridad de la persona afectada y dando inmediata respuesta a un hecho de gravedad”, afirmaron desde la policía neuquina.

El hombre fue puesto a disposición de la Justicia, mientras que la Oficina de Violencia implementó medidas cautelares y de protección para garantizar la seguridad de la víctima.

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