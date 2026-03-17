Una mujer de 42 años denunció que sobrevivió a un intento de femicidio perpetrado por su expareja, un empresario del sector textil y calzado, y expresa temor de que el caso concluya con una condena leve y en suspenso.

El hombre está procesado en la Justicia de San Isidro por lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas. Sin embargo, la denunciante sostiene que el hecho fue un intento de asesinato y exige que se juzgue como tentativa de femicidio, una calificación más severa.

Los abogados que representan a la mujer, Marcos Menna y Rodrigo Tripolone, indicaron que el fiscal propuso un juicio abreviado que consideran “desproporcionado frente a la gravedad del hecho”, ya que no contempla las pericias médicas ni el contexto de violencia ni las supuestas desobediencias a medidas judiciales atribuidas al acusado.

El jueves pasado se realizó la última audiencia del expediente, donde el fiscal mantuvo la calificación de lesiones leves pese a la oposición de la querella. La fecha de juicio fue fijada para el 21 de abril, dado que el acusado rechazó el juicio abreviado.

La denunciante explicó que la relación con el acusado comenzó dos años antes, pero que los últimos meses fueron conflictivos y que la situación empeoró tras su separación. El ataque habría ocurrido el 15 de septiembre de 2023 en la casa que compartían en La Horqueta, partido de San Isidro.

Según su relato, el hombre la tomó por la nuca y el cuello con ambas manos y comenzó a estrangularla, diciéndole: “No ves que yo a vos te puedo matar si quiero”. La presión fue tan intensa que perdió la sensibilidad y creyó que moriría. Para sobrevivir, fingió estar muerta hasta que el agresor aflojó.

Al recobrar la conciencia, logró levantarse, salir de la vivienda y correr hacia su auto, donde llamó al 911. En ese momento, el acusado se acercó pero, al ver que hablaba con la policía, arrojó las llaves y se retiró.

Al día siguiente, fue atendida en el Hospital Italiano, donde se constataron lesiones compatibles con estrangulamiento. Un informe pericial policial detalló hematomas, dificultad para tragar y ganglios dolorosos en el cuello, signos de compresión por manos humanas.

El perito concluyó que las lesiones eran graves, dado que la víctima estuvo incapacitada para trabajar por más de un mes, contradiciendo la calificación de lesiones leves que sostiene la fiscalía.

Los abogados de la querella sostienen que el ataque constituyó un “estrangulamiento manual sostenido hasta provocar la pérdida de conocimiento de la víctima, con manifestación verbal expresa de intención homicida”, por lo que debería considerarse tentativa de femicidio o al menos lesiones graves.

La defensa del acusado, a cargo de la abogada Mariana Gallego, afirmó que es el empresario quien sufre hostigamiento por parte de la denunciante. Según Gallego, el hombre obtuvo una medida perimetral contra la mujer, quien se habría presentado reiteradas veces en su domicilio, incluso escondiéndose para evitar ser vista y llamando a la policía.

La abogada también cuestionó un episodio ocurrido en Córdoba que la denunciante mencionó, donde el acusado habría ido a seguirla durante sus vacaciones. La defensa asegura que él estaba en una fiesta organizada por un amigo y que la mujer llegó acompañada por policías para retirar al hombre del lugar.

Además, Gallego aseguró que el acusado no estaba en la casa en el momento del ataque denunciado y que existe una disputa civil en el marco de la separación, señalando que la mujer habría pedido 93 mil dólares para desistir de la demanda, dinero destinado a la compra de un departamento.

También mencionó que seis abogados renunciaron anteriormente a representar a la denunciante.

Finalmente, el fiscal propuso un acuerdo para que el acusado reciba una pena de 10 meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas, violencia de género y amenazas, propuesta que fue rechazada tanto por la querella como por la defensa.

El juicio oral está programado para el 21 de abril en el Juzgado Correccional de San Isidro. La defensa manifestó que el acusado desea exponer su versión en el juicio con todas las pruebas para demostrar su verdad.