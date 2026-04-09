Lo buscaban por una causa de lesiones agravadas por violencia de género y terminó detenido en plena calle. Horas más tarde, cuando la Policía allanó su casa en el barrio Tomas las Vías de Cipolletti, no encontró el arma denunciada, pero sí droga. El escenario sumó otra causa y dejó al descubierto un cuadro más complejo de lo que se investigaba al principio.

El procedimiento se activó durante la tarde del miercoles, cuando efectivos del Destacamento Especial 128° que ya seguían sus movimientos lograron ubicarlo mientras caminaba por Ferri. No hubo persecución ni resistencia: lo interceptaron y lo redujeron en cuestión de minutos.

Con una orden judicial en mano, los uniformados avanzaron sobre la vivienda del himbre. En el lugar trabajaron distintas unidades policiales, en un despliegue que buscaba encontrar armas de fuego o cartuchería que pudieran estar vinculadas al hecho de violencia.

Pero el resultado fue otro. No apareció ningún arma como denunció la mujer. En cambio, durante la requisa surgió un dato inesperado: en el interior de la casa había alrededor de 100 gramos de marihuana. El hallazgo obligó a abrir un nuevo frente judicial, esta vez por infracción a la Ley de Estupefacientes.

A partir de ese momento, la situación del detenido se complicó. Ya no solo deberá responder por la causa de lesiones agravadas en contexto de violencia de género, sino también por la tenencia de droga. Dos investigaciones que ahora avanzan en paralelo y que podrían agravar su cuadro judicial.

Mientras tanto, el hombre quedó alojado en una dependencia policial a la espera de las próximas decisiones judiciales.