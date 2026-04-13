El cuerpo de un hombre fue encontrado este domingo oculto dentro de una pared en una obra en construcción en Colón, Entre Ríos. Todo comenzó cuando se detectaron manchas de sangre en el lugar, un edificio ubicado en la intersección de la Costanera Quirós y calle Moreno. A partir de esa alerta, se dio aviso a las autoridades, que ordenaron intervenir en la estructura.

Durante el procedimiento, se realizó una demolición parcial de una pared en el subsuelo, lo que permitió encontrar el cuerpo oculto dentro del muro.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía Departamental Colón, Bomberos Voluntarios y personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias y la recolección de pruebas. En tanto, la investigación es supervisada por el comisario inspector Martín Furlong, con intervención de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes quedaron a cargo de la causa.

Aunque la identidad aún no fue confirmada oficialmente, los primeros indicios apuntan a que la víctima sería un ciudadano paraguayo y no descartan que se trate de un albañil que estaba desaparecido desde hacía aproximadamente 15 días. En paralelo, los investigadores analizan la posible participación de otra persona en el hecho y no descartan la existencia de un sospechoso vinculado a la provincia de Buenos Aires.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el cuerpo fue trasladado para la autopsia, que permitirá determinar la causa de la muerte y si hubo intervención de terceros. Mientras tanto, el predio permanece clausurado y bajo custodia policial, a la espera de nuevos avances en una causa que generó fuerte impacto en la comunidad.