El pasado lunes por la mañana, delincuentes ingresaron a un complejo de departamentos del Loteo Mercer, en Centenario, y robaron en dos departamentos mientras sus propietarios estaban trabajando. Además, se llevaron una camioneta Toyota Hilux blanca. Tras una intensa búsqueda, este miércoles encontraron el rodado en el centro neuquino; la mala noticia fue que le habían cambiado las cuatro llantas.

Personal de la Comisaría 16, que realizaba tareas preventivas en el barrio Belgrano, detectó que el rodado se encontraba estacionado en contramano por las calles Chocón y Huerquén. Al verificar sus datos, confirmaron que se trataba del vehículo robado, aunque con las ruedas cambiadas por otras más finas y de color gris.

El Comisario Inspector Néstor Catalán, coordinador de seguridad de la Confluencia, detalló en una entrevista con La Primera Mañana por AM550: “Cerca del mediodía fuimos notificados por personal de la Comisaría 16. La patente y las características coincidían con el vehículo sustraído, así que nos presentamos en el lugar y confirmamos que era la camioneta. Lo que sí, los sujetos habían cambiado todas las cubiertas con llanta”.

“Era una llanta muy vistosa y llamativa, con cubiertas anchas y detalles en letras blancas. Según las imágenes que teníamos, los delincuentes las reemplazaron por unas más finas, de perfil más angosto y de color gris, mucho más comunes”, detalló el comisario.

Los ladrones robaron la camioneta Hilux y reemplazaron sus llamativas llantas por otras grises.

Catalán agregó que la investigación sigue su curso. Se están chequeando cámaras de seguridad de la zona, aunque muchas no captaron la circulación de la camioneta hacia la vía pública, y este jueves se tomarán huellas dactilares en la Comisaría 5º de Centenario. Además, la información del GPS del vehículo y algunas pistas sobre bicicletas utilizadas por los delincuentes podrían aportar datos clave para avanzar en la causa.

El funcionario indicó que los responsables del robo se movilizaban en un Peugeot 208 y que la camioneta aparentemente fue dejada en el lugar durante la madrugada.

La aparición de la Hilux, aunque incompleta, representa un avance importante en la investigación, y las autoridades continúan trabajando para dar con los responsables y recuperar los elementos faltantes.