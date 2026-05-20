La tranquilidad de un barrio del Loteo Mercer se vio alterada cuando delincuentes ingresaron a robar a un complejo de departamentos sobre calle Maipú. Entre los objetos sustraídos, sobresale una camioneta Toyota Hilux blanca, modelo 2017, patente AB 430 IO, propiedad de Enzo, un trabajador petrolero que ahora ofrece una recompensa para recuperarla.

“Tengo una moto o plata para recuperar la camioneta, si son datos concretos, no tengo problema de entregar llave por llave si me traen la camioneta”, afirmó Enzo durante una entrevista en La Primera Mañana por AM550, visiblemente angustiado.

El trabajador relató el dolor de perder un bien adquirido con años de esfuerzo: “Fue un esfuerzo de muchos años de sacrificio tenerla y que se la lleven en 10 segundos, la verdad es que es muy doloroso”.

Enzo asegura estar dispuesto a entregar dinero o una moto a quien aporte información concreta.

El robo ocurrió mientras los vecinos del complejo se encontraban trabajando, cerca de las 8 de la mañana, y la camioneta fue retirada por los delincuentes junto con otros objetos de valor, entre ellos una tablet Samsung con funda y teclado, una consola PlayStation 5 blanca y dos bicicletas todoterreno (una Benzo negra y celeste, y una Volta azul oscura con detalles dorados).

Según el relato de Enzo, el ataque fue planificado: “Una de las cámaras de los vecinos captó el momento en el que pasa la camioneta cargada con otras cosas que robaron, como la bicicleta. Se ve que tenían todo estudiado esta gente y agarraron por calles menos transitadas”.

Se enteraron cuando regresaron del trabajo

El barrio, hasta el momento tranquilo, también sufrió un hecho similar el año pasado, aunque en esa ocasión el vehículo fue devuelto a su dueño pocas horas después. Enzo reflexionó sobre la diferencia con ese hehco: “A nosotros nos jugó en contra que se la llevaron muy temprano, cerca de las 8, cuando nos fuimos a trabajar y volvimos recién a las 6 de la tarde. Somos tres vecinos que vivimos en el complejo y trabajamos todos todo el día”.

El vehículo robado es una 4x4 con ploteos grises en las puertas, jaula antivuelco cromada, vidrios polarizados y llantas negras. Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser recompensada, ya sea con dinero o con la moto que Enzo ofrece como incentivo.