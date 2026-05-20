El pasado lunes a la mañana delincuentes habían ingresado a robar y desvalijaron un complejo de departamentos del Loteo Mercer, en Centenario, mientras sus propietarios no estaban.

En una de las viviendas revolvieron por completo una habitación y sustrajeron una notebook marca HP de color negro. Además, desde el estacionamiento se llevaron una camioneta Toyota Hilux blanca, patente AB 430 IO, modelo 2017.

Desde entonces el dueño había comenzado una búsqueda intensa por toda la región, ofreciendo de recompensa una moto o dinero, debido a la urgente necesidad que tenía de recuperarla ya que era su medio de trabajo.

El trabajador había relatado el dolor de perder un bien adquirido con años de esfuerzo: “Fue un esfuerzo de muchos años de sacrificio tenerla y que se la lleven en 10 segundos, la verdad es que es muy doloroso”.

La buena noticia y la sospecha de su dueño

Finalmente, este miércoles al mediodía se conoció la buena noticia de que la camioneta fue encontrada por personal de la Comisaría 16 y fue devuelta a su propietario, quien manifestó enormemente su agradecimiento a los medios y quienes difundieron la búsqueda.

El procedimiento fue este mediodía, cuando efectivos policiales que realizaban tareas preventivas y de campo en el barrio Belgrano observaron una camioneta Toyota Hilux blanca circulando en contramano por calles Chocón y Huerquén. Al advertir que el vehículo presentaba características similares a una camioneta sustraída días atrás, se procedió a verificar sus datos.

Allì notaron que el rodado tenía pedido de secuestro, por lo cual se secuestró y devolvió a su dueño.

Enzo, el dueño, sostiene que el ataque fue planificado: “Una de las cámaras de los vecinos captó el momento en el que pasa la camioneta cargada con otras cosas que robaron, como la bicicleta. Se ve que tenían todo estudiado esta gente y agarraron por calles menos transitadas”.

Ahora, mientras el propietario atraviesa la indignación de haber perdido otros elementos de valor, como tablets, bicicletas y una Play, agradece haber recuperado su vehículo.