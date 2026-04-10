Encontraron muerta a la adolescente de 14 años que era buscada tras desaparecer en Merlo, Provincia de Buenos Aires. La joven había sido vista por última vez el miércoles a las 8 de la mañana en la puerta de la EES N°16, pero nunca llegó a ingresar al establecimiento. Según informaron fuentes del caso, fue hallada en Las Heras y todo indica que se quitó la vida, aunque la investigación continúa para determinar las circunstancias.

Los investigadores creen que la chica viajó en el tren Sarmiento, en el ramal Merlo-Las Heras, luego de salir de su casa. En ese contexto, de acuerdo al relato familiar, ese día le dijo a su hermana —con quien solía ir al colegio— que ingresara, ya que ella se quedaría a saludar a una amiga, pero no volvió a ser vista. En tanto, las cámaras de seguridad la registraron a las 8:20 caminando por una calle cercana en dirección al hospital local, a varias cuadras de la escuela. La adolescente se había ido con dinero en efectivo y dejó en su casa nueve cartas de despedida, además de su teléfono celular.

Tras acceder al dispositivo, la familia encontró chats y llamadas con números desconocidos, algunos de ellos del exterior, lo que también es materia de investigación. En redes sociales, familiares señalaron que esas comunicaciones podrían haber influido en la decisión de la joven, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por la Justicia.

En la causa intervienen la fiscalía y la DDI de Morón, que llevan adelante las pericias para esclarecer el hecho y determinar si hubo algún tipo de intervención de terceros.