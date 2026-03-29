Encontraron muerto al joven que era buscado en Bariloche. Se trata de Alan Ezequiel Oyarzo, de 20 años, cuyo paradero era desconocido desde el jueves.

El cuerpo fue hallado este domingo en un sector boscoso de la zona este de la ciudad, cerca de la intersección de Esandi y La Habana, durante un rastrillaje del que participaron efectivos policiales y familiares. El hallazgo puso fin a varios días de intensa búsqueda, que había comenzado tras su desaparición en el barrio San Francisco III.

Durante el sábado, allegados al joven ya habían recorrido distintos puntos de la zona, mientras que este domingo por la mañana se desplegó un operativo con personal policial y un equipo de canes, que intensificó los rastrillajes.

El Ministerio Público Fiscal trabaja en el lugar para avanzar con las pericias y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Si bien no hay información oficial confirmada sobre las causas del fallecimiento, trascendió que el cuerpo presentaría golpes, un dato que ahora deberá ser corroborado por los estudios forenses.

Oyarzo había sido visto por última vez el jueves por la noche en la intersección de San Pablo y Managua.