YPF confirmó un fuerte avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la obra de infraestructura considerada estratégica para expandir las exportaciones de petróleo argentino. Según informó la compañía en sus resultados financieros del primer trimestre de 2026, el oleoducto ya supera el 62% de ejecución al cierre de marzo.

Además, durante abril la petrolera adquirió 44.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte y elevó su participación accionaria en el proyecto al 30%, consolidándose como el principal cargador del sistema y asegurando capacidad de evacuación para el crecimiento proyectado de producción en Vaca Muerta.

El VMOS es uno de los proyectos energéticos más importantes actualmente en desarrollo en la Argentina. La iniciativa permitirá transportar mayores volúmenes de crudo desde la cuenca neuquina hacia una nueva terminal de exportación sobre la costa atlántica, eliminando restricciones logísticas que hoy limitan la expansión de la producción shale.

La obra resulta central para el salto exportador que proyecta el sector energético. Con la ampliación de la capacidad de transporte, las empresas podrán incrementar significativamente los envíos al exterior y captar la creciente demanda internacional de crudo liviano, especialmente en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados energéticos.

Fuentes del sector estiman que la primera exportación a través del sistema podría concretarse a comienzos de 2027, mientras que la operación plena está prevista para el segundo semestre de ese año. El proyecto es seguido de cerca por el mercado porque se considera indispensable para sostener el crecimiento de Vaca Muerta durante la próxima década.

El avance del VMOS se da en paralelo con un fuerte crecimiento operativo de YPF. La compañía alcanzó en el primer trimestre una producción récord de shale oil superior a los 200.000 barriles diarios, con un promedio de 205.000 barriles por día, lo que representó una suba interanual del 39%.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el bloque La Angostura Sur, uno de los desarrollos de mayor expansión dentro de Vaca Muerta. En total, la producción shale ya representa cerca del 76% del petróleo extraído por la compañía.

Durante el trimestre, YPF destinó cerca de US$1.000 millones en inversiones, de las cuales el 78% se concentró en el desarrollo no convencional. La empresa anticipó además una aceleración del ritmo inversor durante el segundo semestre de 2026 para acompañar el crecimiento de producción.

En términos financieros, la petrolera registró un EBITDA ajustado de US$1.594 millones, el más alto de su historia para un primer trimestre, con una mejora del 28% interanual. La utilidad neta alcanzó los US$409 millones, mientras que el flujo de caja libre superó los US$870 millones.

El desempeño operativo también se reflejó en el segmento de refinación. Las refinerías de YPF alcanzaron un récord histórico de procesamiento de 344.000 barriles diarios, lo que permitió maximizar la producción de combustibles y evitar importaciones.

Desde el mercado, distintas consultoras destacaron especialmente el avance del VMOS. Adcap sostuvo que YPF presentó “el trimestre más sólido de los últimos períodos”, mientras que Delphos remarcó que el oleoducto será uno de los principales catalizadores del sector energético argentino en los próximos años.

Según los analistas, el proyecto no solo permitirá ampliar exportaciones y generar divisas, sino también consolidar a la Argentina como un actor relevante en el mercado global de petróleo no convencional.