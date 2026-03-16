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Lunes 16 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Lo buscaban desde el jueves

Encontraron muerto a turista estadounidense que había desaparecido en Ushuaia, tras accidente en la laguna Esmeralda

Sean Christopher Bartel, de 37 años, desapareció el 12 de marzo mientras caminaba hacia la Laguna Esmeralda. Su cuerpo fue hallado tras una intensa búsqueda, aunque se esperan los resultados de la autopsia para confirmar la causa exacta.

Por Redacción

Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 11:59
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Turista estadounidense muere tras accidente en Laguna Esmeralda, Ushuaia

Sean Christopher Bartel, un turista estadounidense de 37 años, fue encontrado sin vida tras haber desaparecido el jueves 12 de marzo en Ushuaia. Según las primeras investigaciones, se presume que sufrió un accidente mientras caminaba por el sendero que conduce a la Laguna Esmeralda.

Bartel había llegado a Argentina el 3 de marzo y durante su estadía visitó distintos destinos, entre ellos Buenos Aires y El Chaltén. El día 12, fue captado por cámaras de seguridad saliendo a caminar equipado con una campera y una mochila.

El día previo a su desaparición, Bartel había alquilado un Toyota Etios blanco, vehículo que fue encontrado estacionado cerca del inicio del sendero hacia la Laguna Esmeralda. Luego de una búsqueda intensa, su cuerpo fue localizado al costado del camino.

Por el momento, las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar con certeza las causas de la muerte y confirmar si el deceso fue consecuencia del accidente.

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