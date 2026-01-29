El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella presentó una demanda ante la Justicia Federal tras la decisión del Ejecutivo nacional de intervenir el puerto de Ushuaia, lo cual fue anunciado en el Boletín Oficial a través de la Resolución 4/2026. De acuerdo a lo informado, la determinación se tomó a partir de presuntas irregularidades en la gestión de la terminal y fallas a nivel estructural. Se trata de una medida que tendrá vigencia por un año, mientras que su control quedará en manos de Prefectura Naval Argentina.



“Esta medida vulnera la autonomía de Tierra del Fuego y el régimen federal, desconoce el Convenio de Transferencia de 1992 que nos otorga el dominio y la administración del puerto, y avanza sobre facultades que no le corresponden a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación”, expresó Melella en su cuenta de X, y agregó que “la intervención generó un sistema financiero por fuera del control provincial, desviando recursos que pertenecen a los fueguinos y poniendo en riesgo puestos de trabajo”.



“Por ese motivo, solicité una medida cautelar urgente para evitar un daño irreparable derivado de la sustracción diaria de recursos y la consolidación de hechos de difícil reversión”, agregó el mandatario.



Y concluyó: “Defender el puerto de Ushuaia es defender la autonomía, el trabajo y los derechos de Tierra del Fuego, en el marco de la Constitución y del sistema federal argentino”.



Con respecto a lo deslizado por el Ejecutivo de Javier Milei, Melella alegó: “Los argumentos del Gobierno nacional son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado”.



Mientras tanto, Gustavo Melella se reunió esta mañana con autoridades de los gremios portuarios para explicar las medidas que se están llevando a cabo en relación al puerto, mientras se aguarda por una resolución judicial.



