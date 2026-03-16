La polémica por la participación de funcionarios argentinos en el evento internacional Argentina Week se intensificó tras las denuncias penales contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto traslado de su esposa en el avión presidencial. En ese contexto, los bloques Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro presentaron en la Legislatura de Río Negro un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo provincial detalle la presencia del gobernador Alberto Weretilneck en la actividad realizada en Nueva York.

La iniciativa solicitó información precisa sobre la comitiva rionegrina, los gastos vinculados al traslado y las condiciones en que se concretó el viaje oficial. El proyecto lleva las firmas de los presidentes de ambos bloques, José Luis Berros y Daniel Belloso, junto a los integrantes de sus bancadas.

Entre los puntos centrales, se requirió conocer qué funcionarios, agentes públicos o representantes privados participaron del encuentro, si el traslado se realizó en el avión presidencial ARG-01 y quién cursó la invitación para integrar la delegación argentina. En caso contrario, se pidió detallar el medio de transporte utilizado, el itinerario completo, las escalas, la modalidad de contratación y el monto abonado, además del listado de pasajeros.

El pedido también incluyó información sobre alojamiento, viáticos y gastos de representación, con las constancias administrativas correspondientes, y solicitó precisar quién afrontó los costos de traslado y estadía de Andrea Confini, directora de YPF por Río Negro y pareja del gobernador Alberto Weretilneck.

“Queremos saber quiénes integraron la comitiva, cómo viajaron y cuánto dinero público se utilizó”, expresó Berros. Por su parte, Belloso sostuvo que “cuando hay viajes oficiales al exterior que involucran recursos públicos es indispensable que exista transparencia total”.