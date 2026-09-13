¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
OPERATIVO POLICIAL

Encontraron a una mujer sin vida en la costanera de Junín de los Andes

La Policía trabaja desde el mediodía en un sector ubicado a la altura del puente Banana.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Domingo, 13 de septiembre de 2026 a las 16:35
PUBLICIDAD
El procedimiento se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades aporten información oficial para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias del hallazgo.

Un fuerte operativo policial se desplegó este domingo en la costanera de Junín de los Andes, a la altura del puente conocido como “Banana”, luego de que una persona que transitaba por el sector diera aviso sobre el cuerpo de una mujer sin vida en la zona.

Desde el mediodía, efectivos de la Policía de Neuquén mantienen bloqueado el acceso a un sector de la costanera mientras se desarrolla el procedimiento. 

La presencia policial se concentra en el lugar señalado y, por el momento, no fueron informados públicamente mayores detalles sobre la identidad de la mujer ni las circunstancias del hecho.

El procedimiento se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades aporten información oficial para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias del hallazgo.

 

Noticia en desarrollo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD