Encontraron a una mujer sin vida en la costanera de Junín de los Andes

Un fuerte operativo policial se desplegó este domingo en la costanera de Junín de los Andes, a la altura del puente conocido como “Banana”, luego de que una persona que transitaba por el sector diera aviso sobre el cuerpo de una mujer sin vida en la zona.

Desde el mediodía, efectivos de la Policía de Neuquén mantienen bloqueado el acceso a un sector de la costanera mientras se desarrolla el procedimiento.

La presencia policial se concentra en el lugar señalado y, por el momento, no fueron informados públicamente mayores detalles sobre la identidad de la mujer ni las circunstancias del hecho.

El procedimiento se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades aporten información oficial para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias del hallazgo.

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