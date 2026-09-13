A las 5.50 de este domingo 13 de septiembre los Bomberos de Rincón de los Sauces recibieron un llamado por un accidente de tránsito sobre Ruta 6, a 20 km de Rincón camino a Pata Mora.

Salió una dotación a cargo del Sargento. 1° Escobar y al arribar, se encontró en el lugar con personal policial y del hospital local, quienes ya habían trasladado al conductor de una camioneta que había volcado.

El rodado estaba sobre su lateral, del lado del conductor, sobre la banquina. Según el personal, el mismo presentaba heridas leves y fue trasladado para una mejor atención.

Bomberos trabajaron para voltear el vehículo y dejarlo en posición segura. Por el momento se desconoce su estado de salud.