Una pintada en una escuela de Rawson activó una investigación por un posible caso de abuso infantil

Una pintada encontrada en los baños de una escuela de Rawson, San Juan, activó una investigación judicial ante la posibilidad de que detrás del mensaje exista una situación de violencia sexual contra una niña de 10 años. El escrito apareció en la escuela Carlos María del Alvear, ubicada en el barrio Villa San Damián, y contenía un pedido de auxilio atribuido a una menor. Por la gravedad de lo denunciado, la dirección del establecimiento comunicó inmediatamente la situación a las autoridades judiciales.

La Justicia inició las actuaciones de oficio, sin necesidad de que existiera una denuncia formal previa. El expediente quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), a cargo del fiscal Duilio Ejarque.

A partir de la intervención judicial, efectivos policiales y peritos se presentaron en la escuela para relevar elementos, entrevistar a integrantes de la comunidad educativa y analizar las cámaras de seguridad del establecimiento. El objetivo es determinar quién realizó la inscripción y establecer si el contenido del mensaje corresponde a una situación real.

Uno de los elementos que complicó el relevamiento fue que la pintada había sido borrada parcialmente antes de la llegada de los investigadores. Sin embargo, la existencia del mensaje pudo ser corroborada mediante fotografías y testimonios de personas que habían tomado conocimiento de lo ocurrido.

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que la niña mencionada en el mensaje ya fue localizada y que se activaron los mecanismos institucionales correspondientes para acompañarla y protegerla.

También intervienen los gabinetes técnicos y equipos interdisciplinarios vinculados con la escuela y los organismos especializados, mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar qué ocurrió.

Uno de los próximos pasos será establecer el contexto en el que apareció la inscripción y avanzar con las medidas previstas para este tipo de investigaciones, preservando la integridad y privacidad de la menor.

Por el momento, las autoridades remarcaron que no está confirmado que el contenido de la pintada describa efectivamente un caso de abuso. La investigación busca precisamente determinar si existe una víctima, quién produjo el mensaje y cuáles fueron las circunstancias que lo originaron. La intervención judicial permitió activar los mecanismos de protección aun antes de contar con certezas sobre el contenido de la denuncia. Mientras tanto, la investigación continúa bajo reserva para resguardar a la niña y evitar la exposición de información que pueda identificarla.