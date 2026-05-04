Se terminó la búsqueda que tenía a todos en alerta

Después de días sin noticias y con operativos desplegados en distintos puntos, la Policía confirmó el hallazgo de la mujer y su bebé que eran buscados en toda la región.

Ambos fueron encontrados en General Roca, en un procedimiento conjunto entre fuerzas de Neuquén y Río Negro.

Según la información oficial, los dos están en buen estado de salud. Por tratarse de un menor de edad, no se dieron detalles sobre las circunstancias en las que fueron ubicados ni sobre su situación actual.

Todo empezó con una salida del hospital que encendió las alarmas

El caso se activó cuando la mujer se retiró de un centro de salud sin contar con el alta médica.

A partir de ese momento, se perdió completamente el rastro de ella y del bebé. La denuncia formal se realizó el 1 de mayo y en pocas horas se puso en marcha un protocolo de búsqueda que incluyó difusión pública y operativos en varias localidades.

Una situación previa que preocupaba

Antes de la desaparición, ambos habían sido trasladados a un hospital tras un procedimiento policial en la vivienda de la mujer.

De acuerdo a la información oficial, los estudios realizados encendieron alertas por la situación del bebé, lo que derivó en la intervención de distintas áreas para garantizar su atención.

Ese contexto fue clave para entender por qué la búsqueda se volvió prioritaria desde el primer momento.

Allanamientos, rastrillajes y una pista que se confirmó

Durante los días en que no hubo noticias, se realizaron allanamientos en Rincón de los Sauces y se tomaron testimonios para reconstruir posibles movimientos.

Con el avance de la investigación, comenzó a tomar fuerza una hipótesis: que la mujer se había trasladado hacia el Alto Valle.

Finalmente, esa línea fue la que permitió dar con ambos en Roca.

Un operativo que cerró el caso sin daños mayores

El hallazgo puso fin a una búsqueda que había crecido con el paso de las horas y que mantenía en vilo a la región.

La confirmación de que tanto la madre como el bebé están fuera de peligro cerró el episodio, aunque dejó preguntas abiertas sobre lo ocurrido durante los días en los que no se supo nada de ellos.

Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre los detalles y continúan con las actuaciones correspondientes.