A raíz de la desaparición de una mujer y su bebé, se activó la alerta Nati en la localidad de Rincón de los Sauces. La búsqueda de las personas se intensificó a partir de una publicación de la Policía de la Provincia de Neuquén en sus canales oficiales.

Quiénes son la mujer y el bebé que buscan en Rincón de los Sauces

Una mujer de 27 años y su bebé de cuatro meses son intensamente buscados en la localidad de Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén. Se trata de Camila Belén Montesino y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, cuyo paradero es desconocido desde el pasado viernes 1 de mayo.

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Neuquén, la mujer fue vista por última vez en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

Camila Belén Montesino es buscada desde el viernes 1 de mayo - Foto: Policía del Neuquén

Camila es de tez blanca, tiene cabello castaño claro, ojos oscuros, contextura robusta y mide aproximadamente 1,60 metros. Hasta el momento no se precisaron datos sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Búsqueda de un bebé de cuatro meses: activaron la Alerta Nati

Junto a la joven se encuentra su hijo, Carlos Amir Jeremy, un bebé de cuatro meses, de tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto. Debido a que se trata de un menor de edad, las autoridades activaron de inmediato la Alerta Nati, un protocolo específico para casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes.

A raíz de la desaparición de Carlos Amir Jeremy Araya, de 4 meses, se activó el Alerta Nati

Dónde aportar información sobre la joven y el bebé desaparecidos

Desde las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda contribuir a la investigación, se comuniquen con la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces o con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 al teléfono +54 (299) 421 0369.

Qué es la Alerta Nati y cómo funciona en Neuquén

La Alerta Nati es un sistema implementado en la provincia del Neuquén para actuar de manera inmediata ante la desaparición de menores de 18 años. Su creación está vinculada al caso de Natalia Ciccioli, una niña de 12 años que desapareció el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes y nunca fue encontrada.

A partir de ese hecho, que generó una fuerte conmoción social, se impulsó una normativa que finalmente fue promulgada en 2010 bajo la Ley 2705. El protocolo establece la difusión urgente y reiterada de la información del menor desaparecido a través de medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda.

Entre los criterios para su activación se contempla que la persona desaparecida sea menor de edad, que exista riesgo para su integridad física y que haya datos suficientes para facilitar su localización.